Російські війська атакували Одесу вдень 7 листопада та пошкодили житловий будинок

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Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Одесу. Пошкоджений приватний житловий будинок», — поінформував Лисак.

Він зазначив, що деталі зʼясовуються.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Російські окупаційні війська протягом дня 6 листопада понад 50 разів атакували Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб, охопивши шість районів регіону.

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