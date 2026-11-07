Российские войска атаковали Одессу днём 7 ноября и повредили жилой дом

В результате российского удара по Одессе был поврежден жилой дом. Атака произошла днём в субботу, 7 ноября.

Об этом сообщил в Telegram начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

«Враг атаковал Одессу. Поврежден частный жилой дом», — сообщил Лысак.

Он отметил, что подробности выясняются.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

Российские оккупационные войска в течение дня 6 ноября более 50 раз атаковали Днепропетровскую область с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб, охватив шесть районов региона.

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