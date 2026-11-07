W dniu 7 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały Odessę i uszkodziły budynek mieszkalny

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Do ataku doszło w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Odesskiej MVA Siergiej Lysak.

„Wróg zaatakował Odessę. Uszkodzony został prywatny budynek mieszkalny” – poinformował Lysak.

Zaznaczył, że szczegóły są obecnie ustalane.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W ciągu dnia 6 listopada rosyjskie siły okupacyjne ponad 50 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze, obejmując atakami sześć rejonów regionu.

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