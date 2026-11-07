Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Вінниччині, в області виникли перебої зі світлом

У ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу.



Окрім енергетичних об'єктів, під час атаки постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено будівлю пожежної частини та територію місцевого ринку.

Внаслідок пожеж знищено чимало приватних автомобілів і один торговельний кіоск. У будівлях вибило вікна.

Через пошкодження енергооб'єктів у регіоні виникли перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням подачі світла.

На місцях продовжують працювати відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Про це повідомила у дописі у Telegram начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Нагадаємо, що починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше на Вінниччині після атаки пошкоджені енергооб’єкти та вежа зв’язку.

Унаслідок нічної атаки Росії у Вінниці пошкоджені житлові будинки у двох мікрорайонах — Замості та Малих Хуторах. У багатоповерхівку на Замості було пряме влучання, а на Малих Хуторах дрон повністю зруйнував двоповерховий гараж. Загиблих немає, двоє людей перебувають у лікарні.