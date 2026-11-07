Россияне атаковали энергетические объекты в Винницкой области, в области возникли перебои с электричеством

В ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, которые оказывают ему всю необходимую помощь.



Помимо энергетических объектов, в ходе атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждено здание пожарной части и территория местного рынка.

В результате пожаров уничтожено немало частных автомобилей и один торговый киоск. В зданиях выбило окна.

Из-за повреждения энергообъектов в регионе возникли перебои с электроснабжением. Энергетики работают над восстановлением подачи света.

На местах продолжают работать соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

Об этом сообщила в сообщении в Telegram глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Напомним, что начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

5 ноября российские войска атаковали несколько населенных пунктов Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.

Ранее в Винницкой области после атаки были повреждены энергообъекты и башня связи.

В результате ночной атаки России в Виннице были повреждены жилые дома в двух микрорайонах — Замости и Малых Хуторах. В многоэтажку в Замости попал прямой удар, а в Малых Хуторах дрон полностью разрушил двухэтажный гараж. Погибших нет, двое человек находятся в больнице.