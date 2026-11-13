Рейтинг доверия к Путину за неделю обвалился сильнее всего с августа

По данным российского государственного ВЦИОМ, уровень доверия к Владимиру Путину с 2 по 8 ноября снизился на 2,4 процентных пункта — до 75,1%. Это самое значительное недельное падение показателя с середины августа.

Уровень одобрения деятельности Путина также снизился — на 0,2 пункта, до 71,4%.

В то же время доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину упало на 2,1 пункта, а одобрение его работы — на 3,1 пункта.

Падение рейтинга происходит на фоне участившихся атак украинских беспилотников по российским регионам. В опросе ФОМ 7% респондентов назвали обстрелы российской территории среди событий, которые больше всего запомнились за неделю.

Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента РФ за неделю снизился на 2,1 процентных пункта — до 68%. Такие данные приводит российский ВЦИОМ по результатам опроса, проведенного 14–20 сентября.

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина за неделю снизился сразу на 5 процентных пунктов. Таких темпов падения поддержки российские социологи не фиксировали с осени 2022 года, когда в стране объявили частичную мобилизацию.

Уровень поддержки российского лидера Владимира Путина среди граждан РФ снижается уже вторую неделю подряд. По результатам опроса, показатели доверия и одобрения его деятельности продолжают ухудшаться.

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