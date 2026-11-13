W ciągu tygodnia wskaźnik zaufania do Putina spadł najsilniej od sierpnia

Według danych rosyjskiego państwowego instytutu VTsIOM poziom zaufania do Władimira Putina w okresie od 2 do 8 listopada spadł o 2,4 punktu procentowego — do 75,1%. Jest to największy tygodniowy spadek tego wskaźnika od połowy sierpnia.

Poziom poparcia dla działań Putina również spadł — o 0,2 punktu procentowego, do 71,4%.

Jednocześnie zaufanie do premiera Michaiła Misustina spadło o 2,1 punktu, a poparcie dla jego pracy — o 3,1 punktu.

Spadek poparcia ma miejsce na tle nasilających się ataków ukraińskich dronów na rosyjskie regiony. W sondażu FOM 7% respondentów wymieniło ostrzał terytorium Rosji wśród wydarzeń, które najbardziej zapadły im w pamięć w ciągu tygodnia.

Poziom poparcia dla działalności Władimira Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej spadł w ciągu tygodnia o 2,1 punktu procentowego — do 68%. Dane te podaje rosyjski WCIOM na podstawie wyników sondażu przeprowadzonego w dniach 14–20 września.

Poziom poparcia dla działalności prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina spadł w ciągu tygodnia aż o 5 punktów procentowych. Takiego tempa spadku poparcia rosyjscy socjologowie nie odnotowali od jesieni 2022 roku, kiedy to w kraju ogłoszono częściową mobilizację.

Poziom poparcia dla rosyjskiego przywódcy Władimira Putina wśród obywateli Federacji Rosyjskiej spada już drugi tydzień z rzędu. Zgodnie z wynikami sondażu wskaźniki zaufania i poparcia dla jego działań nadal się pogarszają.

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