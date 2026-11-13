W ciągu ostatnich dwóch tygodni ukraińskie drony zaatakowały co najmniej dziewięć rosyjskich rafinerii ropy naftowej.

Atakom uległy wszystkie pięć największych rafinerii w kraju — od Syberii po Morze Bałtyckie.

Według szacunków Siergieja Wakułenki, starszego pracownika naukowego berlińskiego Centrum Carnegie, zaatakowane zakłady odpowiadały za około 55% produkcji benzyny w Rosji. Skala zniszczeń może doprowadzić do wstrzymania części produkcji.

Wśród zaatakowanych obiektów znalazły się rafinerie w Omsku, Riazaniu i Wołgogradzie, zakład „Kiryshinefteorgsintez” w obwodzie leningradzkim oraz zakłady w pobliżu Niżnego Nowogrodu. Atakom uległy również zakłady w obwodzie samarskim, Baszkirii oraz w Kraju Krasnodarskim.

Ekspert ostrzega: jeśli Ukraina będzie w stanie powtarzać takie zakrojone na szeroką skalę ataki co dwa–trzy tygodnie przez kilka miesięcy, może to stworzyć nową rzeczywistość dla rosyjskiej gospodarki i wywołać poważne problemy z dostawami paliwa.

W nocy z 12 na 13 listopada drony zaatakowały strefę przemysłową rosyjskiego Wolgogradu, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej – „Lukoil-Wolgogradnaftoperobka”. Po uderzeniu na terenie zakładu wybuchł pożar, a w pobliżu nadal słychać było eksplozje.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez zasilania elektrycznego.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej.



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