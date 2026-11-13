乌克兰在两周内轰炸了俄罗斯一半的汽油生产设施

在过去两周内，乌克兰无人机袭击了至少九家俄罗斯炼油厂。

该国从西伯利亚到波罗的海的五家最大炼油厂均遭到袭击。

据柏林卡内基中心高级研究员谢尔盖·瓦库连科评估，遭袭的企业约占俄罗斯汽油总产量的55%。此次袭击造成的破坏规模可能导致部分产能停产。

受袭设施包括鄂木斯克、梁赞、伏尔加格勒炼油厂，列宁格勒州的“基里希石油合成”工厂，以及下诺夫哥罗德附近的几家企业。 萨马拉州、巴什科尔托斯坦和克拉斯诺达尔边疆区的工厂也遭到袭击。

专家警告称：如果乌克兰能在未来数月内每两到三周重复此类大规模袭击，这可能会给俄罗斯经济带来新的现实挑战，并引发严重的燃料供应问题。

11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯联邦最大的炼油厂之一——卢克石油-伏尔加格勒炼油厂。 袭击发生后，厂区内发生火灾，附近持续传来爆炸声。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区还因此断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行一系列打击后开始实施的。



关注我们在