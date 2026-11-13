Україна за два тижні розбомбила половину російських потужностей із виробництва бензину

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За останні два тижні українські безпілотники атакували щонайменше дев’ять російських нафтопереробних заводів.

Під удари потрапили всі п’ять найбільших НПЗ країни — від Сибіру до Балтійського моря.

За оцінкою старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі Сергія Вакуленка, атаковані підприємства забезпечували близько 55% виробництва бензину в Росії. Масштаб пошкоджень може призвести до зупинки частини потужностей.

Серед атакованих об’єктів — Омський, Рязанський, Волгоградський НПЗ, завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області та підприємства поблизу Нижнього Новгорода. Також під удар потрапили заводи в Самарській області, Башкортостані та Краснодарському краї.

Експерт попереджає: якщо Україна зможе повторювати такі масштабні атаки кожні два-три тижні протягом кількох місяців, це може створити нову реальність для російської економіки та спровокувати серйозні проблеми з постачанням пального.

Безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після удару на території підприємства виникла пожежа, а поблизу продовжували лунати вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.



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