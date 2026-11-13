Україна за два тижні розбомбила половину російських потужностей із виробництва бензину
За останні два тижні українські безпілотники атакували щонайменше дев’ять російських нафтопереробних заводів.
Під удари потрапили всі п’ять найбільших НПЗ країни — від Сибіру до Балтійського моря.
За оцінкою старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі Сергія Вакуленка, атаковані підприємства забезпечували близько 55% виробництва бензину в Росії. Масштаб пошкоджень може призвести до зупинки частини потужностей.
Серед атакованих об’єктів — Омський, Рязанський, Волгоградський НПЗ, завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області та підприємства поблизу Нижнього Новгорода. Також під удар потрапили заводи в Самарській області, Башкортостані та Краснодарському краї.
Експерт попереджає: якщо Україна зможе повторювати такі масштабні атаки кожні два-три тижні протягом кількох місяців, це може створити нову реальність для російської економіки та спровокувати серйозні проблеми з постачанням пального.
Безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після удару на території підприємства виникла пожежа, а поблизу продовжували лунати вибухи.
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.
Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.