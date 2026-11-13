За две недели Украина разбомбила половину российских мощностей по производству бензина

За последние две недели украинские беспилотники атаковали как минимум девять российских нефтеперерабатывающих заводов.

Под удары попали все пять крупнейших НПЗ страны — от Сибири до Балтийского моря.

По оценке старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги Сергея Вакуленко, атакованные предприятия обеспечивали около 55% производства бензина в России. Масштаб повреждений может привести к остановке части мощностей.

Среди атакованных объектов — Омский, Рязанский, Волгоградский НПЗ, завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области и предприятия вблизи Нижнего Новгорода. Также под удар попали заводы в Самарской области, Башкортостане и Краснодарском крае.

Эксперт предупреждает: если Украина сможет повторять такие масштабные атаки каждые две-три недели в течение нескольких месяцев, это может создать новую реальность для российской экономики и спровоцировать серьезные проблемы с поставками топлива.

Беспилотники атаковали в ночь на 13 ноября промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка». После удара на территории предприятия возник пожар, а поблизости продолжали раздаваться взрывы.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.



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