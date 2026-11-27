在过去24小时内，即2026年11月26日，前线共记录到136起交火事件。乌克兰守军继续在所有方向遏制俄军的进攻行动，并给敌军造成伤亡。 敌军在波克罗夫斯克方向最为活跃，共发动了16次进攻。

战争新闻

过去24小时内，敌军发动了81次空袭，期间投下219枚制导炸弹。 此外，侵略者还出动了7111架自杀式无人机，并对居民点及我军阵地进行了1888次炮击，其中21次使用了火箭炮齐射系统。

前线最新消息

过去24小时内，国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了8处敌方人员和装备集结区、6处无人机指挥点以及1处炮兵阵地。

敌方炮击的目标包括：苏梅州科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、巴奇夫斯克、沃尔菲内、亚斯特鲁布什奇纳、贝萨利夫卡、卢日基、沃夫基夫卡、斯塔拉古塔、布鲁斯基、沙利吉内、 霍迪内、什皮尔、扎里奇内、丘伊基夫卡、科扎切等苏姆州居民点；以及切尔尼戈夫州的布莱什尼亚。

在北斯洛博扎恩和库尔斯克方向

过去24小时内，侵略者发动了一次进攻，实施了7次空袭，投下15枚精确制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了42次炮击。

在南斯洛博扎恩方向

乌克兰部队击退了敌人针对博奇科韦、瓦西里夫卡和扎哈里夫卡等居民点的3次进攻。

在利曼方向

成功击退了敌军企图突破乌克兰防线的尝试。占领军曾对托尔斯克、利曼和斯塔夫基等居民点发动了六次进攻。

在斯拉夫方向

敌军在皮斯库尼夫卡、扬波尔和尼古拉耶夫卡地区发动了五次进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向

共记录到16次攻击。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡居民点周边以及格鲁兹基、库切罗沃亚鲁和维尔诺方向展开了进攻行动。

在波克罗夫斯克方向

俄军发动了16次进攻。占领军试图向汉尼夫卡、新顿巴斯、多布罗皮利亚、切尔尼戈夫卡、舍甫琴科、新费多罗夫卡、古利韦和谢尔吉耶夫卡等定居点推进。

在古利亚皮尔方向

占领军五次袭击了我方守军阵地。敌军试图向新扎波罗热、吉尔克和查里夫内等居民点推进。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

截至2026年11月26日的乌克兰战况最新地图。

2026年11月25日乌克兰最新战况地图

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