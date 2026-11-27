11月27日凌晨，俄罗斯出动155架攻击型无人机，其中包括“Shahed”喷气式无人机，对乌克兰发动了袭击。截至清晨，乌克兰防空部队已摧毁或压制了大部分空中目标。 与此同时，记录到近30次命中，截至发稿时，空袭仍在持续。

自11月26日晚起，俄军共出动155架“Shahed”型攻击无人机（其中83架为喷气式）、“赫伯拉”无人机以及“帕罗迪亚”诱饵无人机。

这些无人机从俄罗斯的奥廖尔、米勒罗沃、库尔斯克、沙塔洛沃和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克方向飞来。此外，它们还从被占领的顿涅茨克以及被占领的克里米亚的格瓦尔迪伊斯基地区发射。

据初步数据，截至08:00，防空部队已击落或压制110架敌方无人机。其中包括Shahed无人机（其中51架为喷气式），以及赫尔伯和其他类型的无人机。

已记录到27处被击中地点。另有4处地点发现了被击落无人机坠落的残骸。

袭击仍在持续，天空中仍有数架敌方无人机。

据空军数据报道。

俄罗斯袭击了赫尔松市的一个社区，造成1人死亡、6人受伤。

俄罗斯对伊久姆发动了联合打击，造成人员伤亡。

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