由于俄罗斯昨晚对文尼察州的袭击，能源和铁路基础设施设施遭到破坏。没有人员伤亡。

“由于昨晚敌军对文尼察州的袭击，能源和铁路基础设施设施遭到破坏。幸运的是，没有人员伤亡。所有相关部门正在全力消除袭击造成的后果，”她于周五上午在Telegram上写道。

目前，相关部门正在努力消除俄罗斯袭击造成的后果。

这一消息由文尼察州军事行政局局长娜塔莉亚·扎博洛特娜通报。

11月26日深夜，俄军对哈尔科夫州伊久姆市发动了联合打击。多栋公寓楼和独栋住宅、车辆及基础设施遭到破坏，并引发多起火灾。至少有6人受伤。

11月26日全天，俄军对扎波罗热州49个居民点发动了699次袭击。由于对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成1人死亡，另有16人受伤。

自11月26日晚起，俄军使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州五个区发动了20多次袭击。炮击造成1人死亡，另有2人受伤。此外，还记录到企业、住宅楼及基础设施受损的情况。

11月26日晚，俄军袭击了扎波罗热市。一处基础设施设施遭到打击，其中一栋厂房在袭击后发生火灾。目前尚无人员伤亡报告。

在扎波罗热，因11月26日（周四）俄罗斯对第聂伯罗区炮击而受伤的人数已增至四人。 与此同时，第聂伯水电站大坝上的车辆通行已部分恢复——现在可以从市中心经此大坝驶往第聂伯河右岸。此前有报道称有1人死亡、1人受伤。

2026年11月26日星期四，俄罗斯军队袭击了扎波罗热市，造成1人死亡、1人受伤，扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。 袭击目标是该市的第聂伯区，该区交通基础设施遭到击中。

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