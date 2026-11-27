В результате ночной российской атаки на Винницкую область были повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.

«В результате ночной вражеской атаки на Винницкую область повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки», — написала она в Telegram в пятницу утром.

В настоящее время соответствующие службы работают над устранением последствий российского удара.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Российские войска в ночь на 27 ноября нанесли комбинированные удары по Изюму Харьковской области. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры, возникли пожары. По меньшей мере шесть человек пострадали.

В течение суток 26 ноября российские войска нанесли 699 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще 16 получили ранения.

С вечера 26 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также зафиксированы повреждения предприятий, жилого дома и инфраструктуры.

Вечером 26 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, а в одном из производственных зданий после атаки возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по дамбе ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание в транспортную инфраструктуру.

Читай нас в