W wyniku nocnego ataku rosyjskiego na obwód winnycki uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i kolejowej. Nie ma ofiar.

„W wyniku nocnego ataku wroga na obwód winnycki uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i kolejowej. Na szczęście nie ma ofiar. Wszystkie służby pracują nad usunięciem skutków ataku” – napisała w piątek rano na Telegramie.

Obecnie odpowiednie służby pracują nad usunięciem skutków rosyjskiego ataku.

Poinformowała o tym szefowa obwodowej administracji wojskowej w Winnicy Natalia Zabolotna.

W nocy z 26 na 27 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły połączone ataki na Izium w obwodzie charkowskim. Uszkodzono budynki wielorodzinne i domy prywatne, samochody oraz obiekty infrastruktury; wybuchły pożary. Co najmniej sześć osób odniosło obrażenia.

W ciągu doby 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły 699 ataków na 49 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

Od wieczora 26 listopada rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły rany. Odnotowano również zniszczenia zakładów przemysłowych, budynku mieszkalnego oraz infrastruktury.

Wieczorem 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże. Uderzeniu uległ obiekt infrastruktury, a w jednym z budynków produkcyjnych po ataku wybuchł pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

W Zaporożu liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy Dnieprowskiej w czwartek, 26 listopada, wzrosła do czterech osób. Jednocześnie częściowo przywrócono ruch samochodowy po grobli elektrowni Dniepr-HES — obecnie można nią przejechać z centrum miasta na prawy brzeg Dniepru. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i jednej osobie rannej.

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna – poinformował pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin. Atak dotknął dzielnicę Dnieprowską miasta, gdzie odnotowano trafienia w infrastrukturę transportową.

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