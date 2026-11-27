在过去24小时内，即11月26日，由于俄罗斯对赫尔松市辖区五个居民点的炮击，造成1人死亡，另有6人受伤。

据他介绍，赫尔松、萨多韦、安托尼夫卡、科米沙尼和齐米夫尼克遭到了俄军炮火和无人机袭击。炮击导致多栋高层住宅楼和私人住宅受损。

“过去24小时内，赫尔松市辖区的5个居民点遭受了敌方袭击。赫尔松、萨多韦、安托尼夫卡、科米沙尼和齐米夫尼克均遭到了俄罗斯炮火和无人机袭击。 特别是，多栋高层住宅楼和私人住宅遭到损毁。由于俄罗斯的侵略，造成1人死亡，6人受伤，”雅罗斯拉夫·尚科于周五上午在社交媒体上写道。

赫尔松市军事行政长官雅罗斯拉夫·尚科在Telegram上通报了这一消息。

由于俄罗斯喷气式无人机在傍晚和夜间对克里维里赫的袭击，造成1人死亡。交通基础设施、仓库、居民楼、商业设施和加油站均遭到破坏。

俄罗斯对文尼察州的夜间袭击导致能源和铁路基础设施设施受损。无人员伤亡。

11月27日凌晨，俄军对哈尔科夫州伊久姆市发动了联合打击。多栋公寓楼和独栋住宅、车辆及基础设施遭到破坏，并引发多起火灾。至少有6人受伤。

11月26日全天，俄军对扎波罗热州49个居民点发动了699次袭击。由于对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成1人死亡，另有16人受伤。

自11月26日晚起，俄军使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州五个区发动了20多次袭击。炮击造成1人死亡，另有2人受伤。此外，还记录到企业、住宅楼及基础设施受损的情况。

11月26日晚，俄军袭击了扎波罗热市。一处基础设施设施遭到打击，其中一栋厂房在袭击后发生火灾。目前尚无人员伤亡报告。

在扎波罗热，因11月26日（周四）俄罗斯对第聂伯罗区炮击而受伤的人数已增至四人。 与此同时，第聂伯水电站大坝上的车辆通行已部分恢复——现在可以从市中心经此大坝驶往第聂伯河右岸。此前有报道称有1人死亡、1人受伤。

2026年11月26日星期四，俄罗斯军队袭击了扎波罗热市，造成1人死亡、1人受伤，扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。 袭击目标是该市的第聂伯区，该区交通基础设施遭到打击。

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