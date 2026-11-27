За прошедшие сутки, 26 ноября, в результате российских обстрелов пяти населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

По его словам, под вражеским огнем российской артиллерии и атаками беспилотников оказались Херсон, Садовое, Антоновка, Комышаны и Зимовник. В результате обстрелов повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

«За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Херсонской общины. Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Садовое, Антоновка, Комышаны и Зимовник. В частности, повреждены многоэтажные и частные дома. В результате российской агрессии один человек погиб, шестеро получили ранения», — написал Ярослав Шанько в пятницу утром.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram.

В результате вечерней и ночной атаки российских реактивных беспилотников на Кривой Рог погиб один человек. Повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры, складское здание, жилые дома, бизнес-объекты и автозаправочная станция.

В результате ночной российской атаки на Винницкую область повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Российские войска в ночь на 27 ноября нанесли комбинированные удары по Изюму Харьковской области. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры, возникли пожары. По меньшей мере шесть человек пострадали.

В течение суток 26 ноября российские войска нанесли 699 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще 16 получили ранения.

С вечера 26 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также зафиксированы повреждения предприятий, жилого дома и инфраструктуры.

Вечером 26 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, а в одном из производственных зданий после атаки возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по дамбе ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание в транспортную инфраструктуру.

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