В период с 19 по 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по 15 складам российских оккупантов.

Под ударом оказались места хранения боеприпасов, топлива, беспилотников и материально-технических ресурсов.

Наибольшие потери враг понес в сфере логистики: украинские военные уничтожили девять складов снабжения, три топливных склада, два склада боеприпасов и один склад БПЛА.

В Генеральном штабе отметили, что систематическое уничтожение тыловой инфраструктуры оккупантов является частью ответа на российскую агрессию и атаки против мирного населения Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

Каждые пять минут в войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).