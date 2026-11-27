11月19日至26日期间，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的15处仓库实施了打击。

弹药、燃料、无人机以及后勤物资的储存点均遭到袭击。

敌军在后勤方面遭受的损失最为惨重：乌克兰军队摧毁了9处后勤补给仓库、3处燃料仓库、2处弹药仓库和1处无人机仓库。

总参谋部指出，系统性摧毁占领者的后勤基础设施，是针对俄罗斯侵略及针对乌克兰平民袭击的反击行动的一部分。

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在针对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总数（430 790人）。