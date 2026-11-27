11月27日，扎波罗热州电力公司的一支维修队在进行恢复供电作业时遭到炮击。这是过去一个月内发生的第四起此类事件。

“昨天，我们的专家正在维修因侵略者袭击而受损的高压架空输电线路，这是本周第三次为库舒古姆社区恢复供电。 当时他们在开阔地带作业，因此当接到有反应式无人机正朝他们方向飞来的通报后，他们立即奔向工作车，准备驶往最近的掩体。 “他们没来得及走到车旁——而正是这一点救了他们一命，”扎波罗热州电力公司负责人安德烈·斯塔塞夫斯基写道。

据报道，“沙希德”无人机在车辆附近爆炸，爆炸冲击波震碎了车窗，车辆也严重变形。但人员均未受伤。 待危险过去后，电力工作人员重返岗位，修复了输电线路，并为3500多名用户恢复了供电。

该省电力公司表示，这是本月发生的第四起此类事件。自2026年秋季以来，扎波罗热省电力公司的专家在执行应急抢修工作时，已九次遭遇敌方火力袭击。

扎波罗热州电力公司新闻处在Telegram上发布了这一消息。

在扎波罗热地区，俄罗斯的FPV无人机在电力网络维修期间袭击了一支电力维修队。

需要指出的是，俄罗斯再次袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州DTEK公司的电力设施，造成设备受损。



俄罗斯还袭击了哈尔科夫州的一支电力维修队。



