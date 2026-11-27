В Запорожской области бригада энергетиков попала под российский обстрел
27 ноября бригада Запорожьеоблэнерго попала под обстрел во время работ по восстановлению электроснабжения. Это уже четвертый подобный случай за последний месяц.
«Вчера наши специалисты выполняли ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи, поврежденной в результате удара захватчиков, чтобы уже в третий раз за неделю восстановить электроснабжение Кушугумской общины. Работали на открытой местности, поэтому, когда поступило сообщение о реактивном БПЛА, летящем в их направлении, направились к бригадному автомобилю, чтобы доехать до ближайшего укрытия. Дойти не успели — и именно это их спасло», — написал руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский.
Отмечается, что «Шахед» попал рядом с автомобилем, от взрывной волны вылетели стекла, транспортное средство было деформировано. Но люди не пострадали. Переждав опасность, энергетики вернулись к работе, отремонтировали линию и восстановили электроснабжение более чем 3,5 тысячи потребителей.
В облэнерго сообщили, что это уже четвёртый подобный инцидент за текущий месяц. С начала осени 2026 года специалисты Запорожьеоблэнерго уже девять раз попадали под вражеский огонь во время выполнения аварийно-восстановительных работ.
Об этом в Telegram написала пресс-служба Запорожьеоблэнерго.
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