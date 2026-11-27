27 ноября бригада Запорожьеоблэнерго попала под обстрел во время работ по восстановлению электроснабжения. Это уже четвертый подобный случай за последний месяц.

«Вчера наши специалисты выполняли ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи, поврежденной в результате удара захватчиков, чтобы уже в третий раз за неделю восстановить электроснабжение Кушугумской общины. Работали на открытой местности, поэтому, когда поступило сообщение о реактивном БПЛА, летящем в их направлении, направились к бригадному автомобилю, чтобы доехать до ближайшего укрытия. Дойти не успели — и именно это их спасло», — написал руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский.

Отмечается, что «Шахед» попал рядом с автомобилем, от взрывной волны вылетели стекла, транспортное средство было деформировано. Но люди не пострадали. Переждав опасность, энергетики вернулись к работе, отремонтировали линию и восстановили электроснабжение более чем 3,5 тысячи потребителей.

В облэнерго сообщили, что это уже четвёртый подобный инцидент за текущий месяц. С начала осени 2026 года специалисты Запорожьеоблэнерго уже девять раз попадали под вражеский огонь во время выполнения аварийно-восстановительных работ.

Об этом в Telegram написала пресс-служба Запорожьеоблэнерго.

В Запорожье российские FPV-дроны атаковали бригаду энергетиков во время ремонта электросетей.

Напомним, что Россия вновь атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего было повреждено оборудование.



РФ атаковала бригаду энергетиков в Харьковской области.



