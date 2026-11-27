W okresie od 19 do 26 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na 15 magazynów rosyjskich okupantów.

Atakom poddano miejsca przechowywania amunicji, paliwa, dronów oraz zasobów materialno-technicznych.

Największe straty wróg poniósł w zakresie logistyki: ukraińskie siły zbrojne zniszczyły dziewięć magazynów zaopatrzeniowych, trzy magazyny paliwa, dwa magazyny amunicji oraz jeden magazyn dronów.

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że systematyczne niszczenie infrastruktury tyłowej okupantów stanowi część odpowiedzi na rosyjską agresję oraz ataki na ludność cywilną Ukrainy.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat w całym okresie trwania wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).