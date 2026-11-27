Ukraina sprowadziła do domu dziewięcioro dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów i z Rosji. Wraz z nimi powróciła babcia, która towarzyszyła wnukowi, oraz wychowanka domu dziecka w Oleszku, wymagająca szczególnej opieki. Informację tę podał 27 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jak powiedział, wśród powracających dzieci są mieszkańcy tymczasowo okupowanych terytoriów obwodów chersońskiego i zaporoskiego, a także Krymu. Najmłodszy z nich, Artem, ma zaledwie osiem lat. Wszystkie dzieci otrzymają niezbędną pomoc.

Zełenski podziękował pierwszej damie USA Melanii Trump za wsparcie i pośrednictwo, a także pełnomocnikowi Rady Najwyższej ds. praw człowieka i jego zespołowi za pracę nad powrotem dzieci.

W proces ten zaangażowani są również uczestnicy inicjatywy Bring Kids Back UA oraz Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci.

Prezydent zaznaczył, że od początku działania inicjatywy udało się sprowadzić do Ukrainy łącznie 2875 dzieci.

Wcześniej Zełenski zapowiedział nową, zakrojoną na szeroką skalę wymianę jeńców wojennych.

Szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow oświadczył podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”, że duża wymiana jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską odbędzie się w kilku etapach, a nie w ciągu jednego dnia, ponieważ proces ten znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie dużej wymiany jeńców wojennych.

Ukraina i Rosja prowadzą negocjacje w sprawie nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony wciąż uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

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