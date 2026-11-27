Dron odrzutowy dotarł do obwodu iwano-frankowskiego: w okolicach Bursztynu rozległy się wybuchy
W ciągu dnia 27 listopada w okolicach miasta Bursztyn w obwodzie iwano-frankowskim rozległy się wybuchy podczas ataku dronów rakietowych.
Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.
Wybuchy w okolicach Bursztynu miały miejsce około godziny 13:14.
Wcześniej kanały monitorujące informowały o ruchu bezzałogowego samolotu odrzutowego w kierunku miasta.
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