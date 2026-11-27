W ciągu dnia 27 listopada w okolicach miasta Bursztyn w obwodzie iwano-frankowskim rozległy się wybuchy podczas ataku dronów rakietowych.

Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.

Wybuchy w okolicach Bursztynu miały miejsce około godziny 13:14.

Wcześniej kanały monitorujące informowały o ruchu bezzałogowego samolotu odrzutowego w kierunku miasta.

W nocy z 27 na 28 listopada Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną w obwodzie kirowogradzkim.

Przypomnijmy, że rosyjski dron zniszczył mieszkanie w dziesięciopiętrowym budynku w Dnieprze.

W Dnieprze żołnierz Gwardii Narodowej uległ śmiertelnemu wypadkowi: Państwowe Biuro Śledcze wszczęło dochodzenie.

Czytaj nas na