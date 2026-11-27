Днём 27 ноября в районе города Бурштын Ивано-Франковской области прогремели взрывы во время атаки реактивных беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в районе Бурштина прогремели около 13:14.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении города.

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