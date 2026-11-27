Реактивный дрон добрался до Ивано-Франковской области: в районе Бурштына раздались взрывы
Днём 27 ноября в районе города Бурштын Ивано-Франковской области прогремели взрывы во время атаки реактивных беспилотников.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в районе Бурштина прогремели около 13:14.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении города.
Россия ночью 27 ноября атаковала критическую инфраструктуру Кировоградской области.
Напомним, что российский дрон разрушил квартиру в десятиэтажном доме в Днепре.
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