Rosyjscy okupanci planują utworzyć na terenie rezerwatu „Kam’jana Mohyla” w pobliżu Melitopola tak zwaną przestrzeń artystyczną poświęconą starożytnym petroglifom. Prace mają się rozpocząć w 2027 roku. Taka ingerencja może zagrozić zachowaniu unikalnych rysunków naskalnych.

W jaki sposób okupanci niszczą rezerwat „Kamiana Mohyla”?

Według słów Andriuszczenki władze okupacyjne już zmieniły krajobraz rezerwatu: wytyczyły ścieżki, ustawiły tablice informacyjne i urządzono tak zwany „obóz scytyjski”. Obecnie przygotowują trzeci etap prac.



O planach utworzenia przestrzeni artystycznej poinformowała dyrektorka muzeum „Chersonesos Taurski” w Sewastopolu, Olena Morozowa.



Jednocześnie, jak podkreśla Andriuszczenko, niebezpieczeństwo polega na tym, gdzie dokładnie okupanci zdecydują się go urządzić.



Kopie petroglifów można umieścić w sali muzealnej. Jednak oryginalne rysunki zachowały się na płytach piaskowcowych w naturalnych grotach. Część z nich została w swoim czasie specjalnie zasypana piaskiem, aby chronić starożytne rysunki. Jeśli okupanci zdecydują się otworzyć zakonserwowane groty na potrzeby przestrzeni turystycznej, może to zagrozić zachowaniu samych petroglifów.



Andriejszczeko przypomniał, że skutki podobnej ingerencji widać już na przykładzie Chersonezu Tawryjskiego.



W lipcu 2026 roku UNESCO wpisało to miejsce wraz z chórą na listę światowego dziedzictwa zagrożonego. Jako przyczynę utraty integralności tego zabytku organizacja międzynarodowa wskazała nowe budownictwo oraz zakrojone na szeroką skalę wykopaliska archeologiczne prowadzone przez Rosjan.

Według informacji kierownika Centrum Badań nad Okupacją, obecnie na Kamiennej Mogile pracuje około 40 osób. Wcześniej było ich zaledwie 5–7.

W 2023 roku władze okupacyjne podporządkowały ten rezerwat muzeum „Chersonesos Taurski”, które już zniszczyło Chersonesos.

Andrjuszenko ostrzega, że nowe prace mogą doprowadzić do kolejnego zniszczenia ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Poinformował o tym kierownik Centrum Badań nad Okupacją Petro Andriuszczenko.

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