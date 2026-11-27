俄罗斯占领者计划在梅利托波尔附近的“卡缅纳·莫吉拉”自然保护区内，打造一个以古代岩画为主题的所谓“艺术空间”。 工程预计于2027年启动。此类干预行为可能会危及这些独特岩画的保存。

占领者是如何破坏“卡缅纳·莫吉拉”自然保护区的？

据安德鲁申科称，占领当局已经改变了保护区的地貌：铺设了小径，安装了指示牌，并建起了所谓的“斯基泰营地”。目前，他们正在筹备第三阶段的工程。



塞瓦斯托波尔“塔夫里亚赫尔索内斯”博物馆馆长奥列娜·莫罗佐娃宣布了创建艺术空间的计划。



与此同时，正如安德鲁申科所强调的，危险在于占领者最终决定将其建在何处。



岩画复制品可以陈列在博物馆展厅内。然而，原始图像仍保存在天然岩洞中的砂岩板上。 其中一部分曾被特意用沙子掩埋，以保护这些古代岩画。如果占领者为了打造旅游景点而决定开放这些已被封存的岩洞，这可能会危及岩画本身的保存。



安德鲁申科提醒道，从塔夫里亚赫尔松尼斯的例子中，已经可以看到此类干预带来的后果。



2026年7月，联合国教科文组织将其及周边地区列入《濒危世界遗产名录》。 国际组织指出，该遗址完整性受损的原因在于新建筑的兴建以及俄罗斯方面进行的大规模考古发掘。

据“占领研究中”心负责人透露，目前在卡缅纳·莫吉拉工作的人员约有40人。此前仅有5至7人。

2023年，占领当局将该保护区划归“塔夫里亚赫尔松尼斯”博物馆管辖，而该博物馆此前已对赫尔松尼斯遗址造成了破坏。

安德鲁什琴科警告称，新的施工可能会导致乌克兰文化遗产再次遭到破坏。

占领研究中心负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一情况。

俄罗斯人正试图为包围扎波罗热创造条件——第7空降军。

DeepState项目的分析师更新了交互式战况地图，标注了截至11月16日早晨，俄罗斯占领军在顿涅茨克州和哈尔科夫州两个定居点附近的推进情况。

11月26日过去24小时内，俄占军在哈尔科夫州库皮扬斯基区彼得罗帕夫利夫卡村附近推进。 据OSINT项目DeepState的数据，库皮扬斯克方向被敌军占领的总面积为8平方公里，而彼得罗帕夫利夫卡村已进入灰色地带。

关注我们在