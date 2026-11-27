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У ніч проти 27 листопада Росія атакувала Україну 155 ударними безпілотниками, зокрема реактивними дронами Shahed. До ранку українські сили протиповітряної оборони знищили або подавили більшість повітряних цілей. Водночас зафіксовано майже 30 влучань, а повітряна атака на момент повідомлення ще тривала.

З вечора 26 листопадаа росіяни використали 155 ударних дронів типу Shahed (83 з них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також їх запускали з окупованого Донецька та з Гвардійського в окупованому Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 110 ворожих дронів. Серед них є Shahed, з яких 51 - реактивні, а також Гербера та дрони інших типів.

Влучання зафіксовано на 27 локаціях. Ще на 4 локаціях впали уламки збитих дронів.

Атака триває, у небі залишається кілька ворожих дронів.

Про це повідомляється з посиланням на дані Повітряних сил.

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