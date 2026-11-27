27 листопада 2026 року видання «Важные истории» опублікувало розслідування про те, як у Росії могли приховувати вбивства військових, незручних для влади та командування. Журналісти проаналізували витік бази Росстату й знайшли в ній записи, де смерті людей із вогнепальними пораненнями оформлені як загибель під час бойових дій або від вибухів. Серед них — відомі російські Z-активісти, командири та військові, які конфліктували зі своїм керівництвом.

Журналісти «Важных историй» отримали доступ до витоку бази Росстату після того, як відомство зламали хакери з угруповань Silent Crow та «Кіберпартизани». Під час аналізу документів вони знайшли кілька випадків, коли офіційна причина смерті не збігається з відомими обставинами загибелі людей.

У документах деякі смерті позначені кодом Y36.2. За Міжнародною класифікацією хвороб він означає ушкодження внаслідок воєнних операцій, зокрема через вибухи або уламки. Однак в окремих записах поруч із цим кодом зазначені вогнепальні поранення. Це може свідчити про спроби видати вбивства за бойові втрати, хоча самі дані не встановлюють, хто саме стояв за цими смертями.

Загибель «батька» символу Z

Один із таких випадків — смерть Ігоря Мангушева, відомого під позивним Берег. На початку лютого 2023 року його з вогнепальним пораненням голови доправили до лікарні в Стаханові на Луганщині. За кілька днів він помер.

До повномасштабної війни Мангушев був активним прихильником Кремля. Він заснував ультранаціоналістичний рух «Світла Русь», працював на «Лігу безпечного інтернету», а згодом створив власну приватну військову компанію «Е.Н.О.Т.». Також він брав участь у бойових діях на Донбасі, у Сирії та Центральноафриканській Республіці, організовував провокації проти російської опозиції й допомагав Євгену Пригожину з його «фабрикою тролів».

Мангушев також називав себе автором ідеї використовувати літеру Z як головний символ російського вторгнення в Україну. Водночас доказів, які підтверджували б його авторство, немає. Після початку повномасштабної війни він приєднався до формувань так званої «ЛНР» і мав офіцерське звання. Широкого розголосу Мангушев набув після виступу в Донецьку на Лимоновських читаннях. Тоді він тримав у руках справжній людський череп і погрожував «знищити всіх, хто вважає себе українцем». Його дружина стверджувала, що це був череп українського військового.

У ніч на 4 лютого 2023 року Мангушева привезли до лікарні з вогнепальним пораненням голови. Z-блогер Володимир Грубник повідомляв, що в нього стріляли з пістолета калібру 9 міліметрів. За описом поранення, куля увійшла в потилицю зверху під кутом приблизно 45 градусів. Журналісти зазначають, що це могло вказувати на постріл у людину, яка стояла на колінах, однак остаточно встановити обставини нападу за цими даними неможливо.

Версії щодо того, що сталося, були різними. Z-воєнкор Роман Сапоньков припускав, що вбивство могло бути пов'язане з конфліктом Мангушева з окупаційною адміністрацією або військовим командуванням. Його дружина прямо назвала подію стратою. Вона також заявляла, що слідчих дій не проводили й кримінальну справу не відкривали.

У документах Росстату смерть Мангушева оформили як бойову втрату. Причиною вказали не вогнепальне поранення, а ушкодження внаслідок вибуху або уламків — код Y36.2. Водночас у тому самому записі зазначена відкрита рана голови. Серед додаткових причин смерті також є набряк головного мозку та вогнепальне поранення голови. Саме ця невідповідність і привернула увагу журналістів.

Командира «Еспаньоли» спочатку вважали живим

Схожі питання виникли й щодо смерті Станіслава Орлова, відомого за позивним Іспанець. Він командував 88-ю бригадою «Еспаньола», яку сформували з футбольних ультрас і представників неонацистського середовища. Орлов загинув 4 грудня 2025 року за нез'ясованих обставин. Незадовго до цього, у жовтні, його підрозділ несподівано припинив існування. На початку грудня командир перестав виходити на зв'язок. Спочатку про його смерть не знали навіть близькі.

9 грудня провладні російські ресурси повідомляли, що Орлов нібито живий. Згодом з'явилися твердження, що його затримали разом із Z-блогером Олексієм Живовим за підозрою в торгівлі зброєю. Однак сам Живов спілкувався з журналістами й казав, що нічого не знає про таке затримання. Джерела RTVI, своєю чергою, стверджували, що Орлова вбили під час затримання.

З витоку Росстату журналісти з'ясували, що на той момент Орлов уже кілька днів був мертвий. Видання Astra також публікувало записи камер спостереження біля його будинку в дачному селищі Флотський у Севастополі. На відео видно, як з автомобілів із номерами Міністерства оборони виходять озброєні люди. Смерть Орлова зареєстрували лише через 14 днів. Спочатку в документах причиною вказали поранення від пострілу з ручної вогнепальної зброї, але з невизначеним наміром. Такий код використовують і тоді, коли людина стріляє в себе, і тоді, коли її вбивають. За даними журналістів, постріл був у серце.

Згодом запис змінили. Основною причиною смерті став той самий код Y36.2 — ушкодження внаслідок воєнних операцій, вибухів або уламків. Чому в документах з'явилася саме така версія, невідомо. Відомо, що Орлов загинув удома, у дачному селищі, а не під час бойових дій. На похороні його тіло було у відкритій труні. Тому версія про те, що сліди вбивства могли приховати, підірвавши тіло гранатами, у цьому випадку не підтверджується.

Загибель операторів дронів Ернеста та Гудвіна

Окрему частину розслідування присвятили двом російським операторам безпілотників — Ернесту та Гудвіну. У вересні 2024 року Сергій Грицай та Дмитро Лисаковський із 87-го стрілецького полку опублікували відеозвернення, у якому розповіли про погрози з боку командування.

За їхніми словами, командир полку Ігор Пузик із позивним Злий погрожував відправити їх на штурм, фактично прирікаючи на загибель. Військові також заявляли про можливі злочини в підрозділі, зокрема торгівлю наркотиками, від якої, за їхніми словами, могли отримувати частку представники командування. Ернест і Гудвін просили вважати своє звернення свідченнями на випадок, якщо вони не повернуться із завдання. Так і сталося: обидва загинули 12 вересня 2024 року — за день до публікації відео.

Ця історія викликала значний резонанс серед російських Z-блогерів. Вони вимагали розслідувати дії командира. Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов доручив військовому керівництву разом із департаментом військової контррозвідки ФСБ перевірити обставини загибелі операторів. Однак, за словами Z-блогера Олександра Коца, Міноборони та ФСБ не знайшли підтверджень заявам загиблих.

У базі Росстату журналісти знайшли записи про смерть обох військових, а також про загибель Віктора Новікова. За даними розслідування, у 2023 році його розстріляв Пузик через особисту неприязнь. Смерть Новікова оформили як загибель під час бойових дій.

Щодо Гудвіна, у фінальному записі Росстату вказали код Y36.2 — поранення внаслідок вибухів або уламків під час воєнних операцій. Причину смерті Ернеста не уточнили. Журналісти припускають, що це могло статися через технічну помилку під час обробки даних.

За словами Коца, оператори загинули від удару важкого безпілотника «Баба-Яга». Він також стверджував, що тіло Гудвіна не знайшли. Однак дані Росстату свідчать, що смерть Лисаковського зареєстрували через 39 днів після загибелі, а Грицая — через 50. Обох визнали померлими не через суд, що, за оцінкою журналістів, може свідчити про те, що їхні тіла все ж знайшли. Попри резонанс, Пузика не притягнули до відповідальності. Навпаки, його підвищили й призначили командиром 114-ї окремої мотострілецької бригади.

Як приховували інші вбивства військових

У розслідуванні також згадують випадки, коли російські командири могли вбивати власних підлеглих, а потім намагатися видати їхню смерть за бойову втрату. Для цього тіла могли підривати гранатами, щоб приховати сліди насильства. Подібні випадки, як зазначають журналісти, визнавали навіть у російських судах. Один із прикладів — загибель Олександра Юркова. У 2025 році видання «Вёрстка» розповіло, що командири втягнули його в торгівлю наркотиками. Коли чоловік витратив отримані гроші на лікування дружини, його забили палицями.

Після вбивства тіло Юркова вдягнули у старий бронежилет і каску, підірвали гранатами, а останки залишили на спеці. Згодом їх відправили до Росії як тіло військового, який нібито загинув у бою. У базі Росстату його смерть також записали як наслідок бойових дій із застосуванням вибухів та уламків. В іншій версії документа додатково вказали гостру масивну крововтрату.

Ще один випадок стосується Андрія Бикова з штурмової роти 80-го гвардійського танкового полку. За даними розслідування, у травні 2025 року його вбили після того, як він відмовився віддати командирам автомобіль, куплений за виплати після поранення. Тіло залишили в лісосмузі неподалік Галицинівки на Донеччині. Рідні так і не отримали його останки. У документах Росстату Бикова визнали загиблим лише через суд — через 432 дні після смерті. Обставини його загибелі офіційно не встановили.

Журналісти також нагадують про вбивство колишнього ув'язненого Євгена Нужина. У листопаді 2022 року його стратили найманці ПВК «Вагнер». Раніше Нужин здався в полон Україні, дав кілька інтерв'ю та заявив про бажання воювати на боці ЗСУ. Після обміну він знову опинився в руках вагнерівців. На відео, яке поширили в мережі, його голову зафіксували скотчем, після чого чоловіка вбили ударом кувалди. Запису про його смерть у базі Росстату журналісти не знайшли.

Масовий розстріл мобілізованих під Бєлгородом

Ще одна частина розслідування стосується масового розстрілу російських мобілізованих на полігоні в селі Солоти Бєлгородської області. Це сталося в жовтні 2022 року, коли на території 752-го мотострілецького полку зібрали групу новоприбулих військових. За даними журналістів, близько сотні мобілізованих відмовлялися їхати на війну, а атмосфера в підрозділі була напруженою.

15 жовтня двоє військових відкрили вогонь по беззбройних товаришах по службі з кулемета й автомата. Міністерство оборони Росії заявило, що нападниками були іноземці з країн СНД. Однак відомство не пояснило, що саме вони робили серед мобілізованих. Однією з версій події був конфлікт на релігійному ґрунті. За цим припущенням, підполковник Андрій Лапін образив мусульман, після чого під час стрільб кілька військових відкрили вогонь. Водночас журналісти «Важных историй» не змогли підтвердити ані присутність на полігоні старшого офіцера з таким прізвищем, ані його загибель.

За офіційною інформацією, під час стрілянини загинули 11 людей, ще 15 дістали поранення. Обох нападників нібито застрелили снайпери. Згодом Telegram-канал Baza опублікував список загиблих і назвав нападників — ними виявилися уродженці Таджикистану Мехроб Рахмонов та Есхон Амінзод. У базі Росстату журналісти знайшли записи про смерть 10 із 13 загиблих, зокрема й двох нападників. Усіх їх оформили як загиблих під час бойових дій, хоча Міноборони Росії назвало подію терактом.

Водночас у документах зазначено, що обидва нападники були громадянами Росії. Причиною їхньої смерті вказали мінно-вибухові поранення, а не кулі снайперів, як повідомлялося в офіційній версії.

Серед інших загиблих мобілізованих частина померла від вогнепальних поранень, двоє — від мінно-вибухових. Усі вони також потрапили до категорії бойових втрат. Журналісти не виключають, що жертв могло бути більше: за даними Росстату, того самого дня ще 32 людини загинули від вогнепальних поранень у невстановлених населених пунктах. У реєстрі немає інформації, яка дозволила б з'ясувати, хто саме ці люди.

Розслідування «Важных историй» показує, що в російській статистиці смерті військових могли змінювати або оформлювати так, щоб вони виглядали як звичайні бойові втрати. Водночас витік документів не дає змоги встановити винних у кожному з описаних випадків. Він лише виявляє невідповідності між записами про причини смерті та обставинами, про які раніше повідомляли журналісти й очевидці. Про це повідомляють росЗМІ.

Щонайменше семеро людей загинули під час пожежі у військовій частині в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю 22 травня. Про це стало відомо з витоку бази даних Росстату, який проаналізували журналісти «Агентства». Російська влада про загиблих офіційно не повідомляла.

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