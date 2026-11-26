W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska ostrzeliwały miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku tych ataków, według stanu na poranek 26 listopada, jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Prokudin.

Jak podał, atakom dronów, nalotom lotniczym i ostrzałom artyleryjskim poddane zostały miejscowości Antonówka, Komyshany, Prydniprovske, Czornobaivka, Stanisław, Oleksandrivka, Sofiivka, Shyroka Balka, Dariówka, Iwanówka, Ingulec, Mykiłsk, Poniatówka, Wieletenskie, Dnieprovsk, Kizomis, Nowodmitriwka, Berysław, Zmiiówka, Urozhajne, Nowokajry, Nowooleksandrówka, Hawryliwka, Złota Balka, Michajłówka, Noworajsk, Kostyrka, Czerwony Majak, Tiahyńka, Lwów, Odradokamianka, Wesołe i Chersoń.

Uszkodzono wieżowiec i dom prywatny – zaznaczył Prokudin.

Rosjanie prawie 20 razy zaatakowali cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego, jest jedna osoba ranna.

Rosjanie przeprowadzili 812 ataków na obwód zaporoski w ciągu doby; 18 osób zostało rannych.

Rosja zaatakowała wieżowiec w Charkowie; są ranni oraz osoby uwięzione pod gruzami.

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