W Kijowie rano 26 listopada alarm powietrzny trwał 44 minuty
Rano 26 listopada w stolicy ogłoszono alarm powietrzny w związku z ostrzeżeniami Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o zagrożeniu użyciem rosyjskich dronów. Sygnał alarmowy rozległ się również w kilku obwodach Ukrainy.
W stolicy ogłoszono żółty poziom zagrożenia. W tej sytuacji mieszkańcy miasta zgłaszali wybuchy.
O godz. 07:39 ogłoszono odwołanie alarmu.
Przypomnijmy, że rano w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny.
W dzielnicy Desnyanska 25 listopada odnotowano trafienie w budynki na terenie strefy przemysłowej.
O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała pod sygnałem zagrożenia przez prawie 60 minut.
Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.