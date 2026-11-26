Rano 26 listopada w stolicy ogłoszono alarm powietrzny w związku z ostrzeżeniami Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o zagrożeniu użyciem rosyjskich dronów. Sygnał alarmowy rozległ się również w kilku obwodach Ukrainy.

W stolicy ogłoszono żółty poziom zagrożenia. W tej sytuacji mieszkańcy miasta zgłaszali wybuchy.

O godz. 07:39 ogłoszono odwołanie alarmu.

Przypomnijmy, że rano w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny.

W dzielnicy Desnyanska 25 listopada odnotowano trafienie w budynki na terenie strefy przemysłowej.

O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała pod sygnałem zagrożenia przez prawie 60 minut.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

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