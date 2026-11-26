Rano 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na budynek mieszkalny w Charkowie. Trzy osoby odniosły rany, a pod gruzami mogą znajdować się inni mieszkańcy.

„Uderzenie wrogiego drona w wieżowiec w dzielnicy Nowobawarskiej. Na miejscu wybuchł pożar” – czytamy w komunikacie lokalnych władz.

Burmistrz doprecyzował, że w dzielnicy Nowobawarskiej płonie mieszkanie na 15. piętrze, są też informacje o osobach uwięzionych pod gruzami. Na razie wiadomo o trzech poszkodowanych.

W szczególności, według danych władz, odnotowano jeszcze jedno uderzenie w dzielnicy Kholodnogorskiej. Skutki są obecnie ustalane.

Źródło: Ihor Terechow

Wcześniej Rosjanie zabili za pomocą drona dwie osoby w samochodzie cywilnym w obwodzie charkowskim.

W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie Połtawy, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzono budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli obrażeń.

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