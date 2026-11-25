Późnym wieczorem 25 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Kijów. Na lewym brzegu rozległo się osiem potężnych wybuchów.



Kanały Telegramu informują, że w Kijowie rozległo się około 8 wybuchów. Prawdopodobnie atak przeprowadzono przy użyciu rakiet S-400.

Burmistrz stolicy Witalij Kliczko potwierdził, że miasto jest atakowane pociskami balistycznymi. W stolicy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rakietowego.

Przypomnijmy, że o godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała w stanie zagrożenia przez prawie 60 minut.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.



24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

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