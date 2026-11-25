Rosjanie ostrzelali Kijów rakietami S-400
Późnym wieczorem 25 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Kijów. Na lewym brzegu rozległo się osiem potężnych wybuchów.
Kanały Telegramu informują, że w Kijowie rozległo się około 8 wybuchów. Prawdopodobnie atak przeprowadzono przy użyciu rakiet S-400.
Burmistrz stolicy Witalij Kliczko potwierdził, że miasto jest atakowane pociskami balistycznymi. W stolicy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rakietowego.
Przypomnijmy, że o godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała w stanie zagrożenia przez prawie 60 minut.
Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.
24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.