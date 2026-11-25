Поздно вечером 25 ноября российские оккупанты нанесли удар по Киеву. На левом берегу раздалось восемь мощных взрывов.



Телеграм-каналы сообщают, что в Киеве прогремело около 8 взрывов. Вероятно, удар был нанесен ракетами С-400.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что город подвергся ракетному обстрелу. В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Напомним, что по состоянию на 05:47 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Столица находилась под сигналом опасности почти 60 минут.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.



24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

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