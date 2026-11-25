Спутниковые снимки Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области России зафиксировали масштабные повреждения производственных мощностей предприятия в результате атаки украинских беспилотников 23 ноября.

Анализ снимков выявил повреждения обеих установок атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-2,5, значительные разрушения установки по производству битума, а также пожар в резервуарном парке, который продолжается третьи сутки подряд.

Кроме того, существенные повреждения получила расположенная рядом с заводом нефтебаза — на всех четырёх её резервуарах зафиксированы следы горения. Предприятие проектной мощностью до 7,5 млн тонн нефти в год специализируется на производстве дизельного, судового и печного топлива, мазута, бензиновых фракций и автомобильного бензина стандарта Евро-5, а в течение 2026 года Силы обороны Украины неоднократно атаковали его инфраструктуру.

Снимки и результаты их анализа обнародовал Telegram-канал «Абсолютно надёжный источник».

В ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

Также в ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтетранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойла в Перми.

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