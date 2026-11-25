俄罗斯罗斯托夫州新沙赫京斯克炼油厂的卫星图像显示，该企业生产设施在11月23日遭乌克兰无人机袭击后遭受了大规模破坏。

对图像的分析显示，两套AVT-2.5型大气-真空石油蒸馏装置均受损，沥青生产装置遭到严重破坏，此外，储油区的大火已连续燃烧三天。

此外，位于工厂附近的石油储备基地也遭受了严重破坏——其全部四个储油罐均发现了燃烧痕迹。 该企业设计年产能高达750万吨原油，专门生产柴油、船用燃料和取暖燃料、重油、汽油馏分以及符合欧5标准的汽车汽油， 而在2026年期间，乌克兰国防军曾多次袭击该厂的基础设施。

相关照片及其分析结果由Telegram频道“绝对可靠的消息来源”公布。

11月23日夜间，乌克兰国防军对位于俄罗斯联邦罗斯托夫州的诺沃沙赫京石油产品厂发动了袭击。甚至卫星也记录到了该企业发生的大规模火灾。

此外，在11月23日夜间，无人机还对俄罗斯石油运输基础设施中的一个关键设施发动了一系列打击。袭击“卡列基诺”石油转运站后，现场随即发生火灾。

此前，俄罗斯总参谋部已证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔姆的卢克石油炼油厂均遭到打击。

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