乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，乌克兰“弗雷亚”（FREYJA）反导系统的首批原型机预计将于今年冬季问世。计划在此期间对其进行首次测试。

据该国元首称，目前的首要任务仍是加快从合作伙伴处获取导弹——特别是用于“爱国者”系统及其他现有防空系统的导弹。

与此同时，乌克兰正与合作伙伴国及项目参与企业共同推进自主反导系统的研发工作。

“组件集成工作已经启动：必须有效整合‘弗雷亚’项目所有参与方的能力，才能让该系统真正发挥作用。我们正在为此努力。今年冬天将推出首批原型机并进行测试，”泽连斯基表示。

总统还指出，目前尚未收到美国关于加快导弹交付的积极消息——延误仍在持续。

不过，在FREYJA计划框架内，针对长期增强国防能力所需的组件及其他技术问题，相关工作仍在持续推进。

“当然，当前的关键在于加快合作伙伴的导弹交付。无论是‘爱国者’系统的导弹，还是我们其他系统所需的、能在此时提供切实帮助的导弹，”他强调道。

据其Telegram账号消息，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基发表了上述声明。

11月25日，乌克兰国防部情报总局远程武器操作员摧毁了俄罗斯的多功能空天防御侦察与信息综合体（МРИК-ВКО）。

泽连斯基通报了俄军机场遭袭的消息。

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