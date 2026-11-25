Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że pierwsze prototypy ukraińskiego systemu obrony przeciwrakietowej FREYJA mają pojawić się już tej zimy. W tym samym okresie planuje się przeprowadzenie ich pierwszych testów.

Według głowy państwa kluczowym priorytetem pozostaje obecnie przyspieszenie dostaw rakiet od partnerów – w szczególności dla systemów Patriot i innych dostępnych kompleksów obrony przeciwlotniczej.

Jednocześnie Ukraina pracuje równolegle nad stworzeniem własnego systemu przeciwrakietowego we współpracy z krajami partnerskimi i firmami uczestniczącymi w projekcie.

„Rozpoczął się już proces integracji komponentów: trzeba skutecznie połączyć wszystkie możliwości uczestników programu FREYJA, aby system ten faktycznie działał. Pracujemy nad tym. Jeszcze tej zimy mają pojawić się pierwsze prototypy i mają odbyć się testy” – oświadczył Zełenski.

Prezydent zaznaczył również, że na razie nie ma dobrych wiadomości ze Stanów Zjednoczonych dotyczących przyspieszenia dostaw rakiet – opóźnienia nadal trwają.

Natomiast w ramach programu FREYJA trwają prace nad komponentami i innymi kwestiami technicznymi mającymi na celu długoterminowe wzmocnienie zdolności obronnych.

„Oczywiście kluczową sprawą jest teraz przyspieszenie dostaw rakiet od partnerów. Rakiet do systemów „Patriot”, rakiet do innych naszych systemów, które są potrzebne i które mogą pomóc właśnie w tym momencie” – podkreślił.

Oświadczył to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jak podano z powołaniem na jego kanał na Telegramie.

25 listopada operatorzy środków dalekiego zasięgu Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczyli rosyjski wielofunkcyjny kompleks rozpoznawczo-informacyjny obrony powietrzno-kosmicznej (MRIK-VKO).

Zełenski poinformował o zniszczeniu rosyjskiego lotniska wojskowego.

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