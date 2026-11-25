Rosyjski dron zaatakował samochód cywilny w gminie Zolochiw w obwodzie charkowskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby.

Spalony samochód znaleziono na poboczu drogi między Mironówką a Dowżykiem – poinformował 25 listopada szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Syniegubow.

Wewnątrz samochodu znaleziono ciała dwóch osób – prawdopodobnie lokalnej pary małżeńskiej. Na miejscu ataku pracują odpowiedni specjaliści.

Źródło: wpis szefa Charkowskiej Administracji Wojskowej Olega Synegubowa w serwisie Telegram.

W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie poltawskim, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzono budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli obrażeń.

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