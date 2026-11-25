Rosyjscy okupanci planowali otoczyć ukraińskich żołnierzy w obwodzie charkowskim, jednak w rezultacie sami znaleźli się w pułapce. Siły ukraińskie wykryły słaby punkt rosyjskiego wysunięcia i odcięły go, izolując wysunięte oddziały przeciwnika.

Według rzecznika rosyjskie dowództwo planowało połączyć kierunek Wielkoburlucki z kierunkiem Południowo-Słobożańskim, aby otoczyć siły ukraińskie. Operację nazwano „Medvezhyi Ugol”.

Plan okupantów zakładał ofensywę z dwóch kierunków: z południowo-słobożańskiego – na wschód, a z wielkoburluckiego – na zachód. Następnie rosyjskie oddziały miały połączyć się w środku.

„Problem, jak zawsze, polegał na tym, że Rosjanie zgłosili wykonanie planu, gdy byli od niego dalecy, nawet w sensie teoretycznym. Oczywiście w rezultacie nigdy go nie zrealizowali” – powiedział Tregubow.

Wyjaśnił, że ukraińskie siły zbrojne zidentyfikowały najwęższe miejsce rosyjskiego wysunięcia w środkowej części. Podczas gdy w pobliżu granicy z Rosją oraz na linii frontu przeciwnik skoncentrował znaczne siły, środkowy odcinek pozostawał podatny na atak.

Właśnie tam ukraińskie oddziały zadały cios i przecięły wysunięcie. W rezultacie w okrążeniu znalazły się rosyjskie oddziały na przedpolu, które próbowały posuwać się w kierunku Wilchowatki i umocnić się w tej miejscowości.

Tregubow zwrócił uwagę na ironię sytuacji, w której próba otoczenia wroga kończy się własnym otoczeniem.

„Istnieje taka zasada wojskowa – próbując kogoś otoczyć, trzeba uważać, żeby samemu nie dać się otoczyć. Cóż, Rosjanie nie do końca poradzili sobie w tym zakresie” – podkreślił rzecznik.

Informację tę przekazał rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow podczas transmisji telewizyjnej.

Przypomnijmy, że ukraińscy obrońcy zepchnęli okupantów w pobliżu Ustynówki w obwodzie charkowskim. Jednocześnie rosyjskie wojska zdołały posunąć się naprzód w kierunku Zaporoża, jak informuje projekt analityczny DeepState.

W ciągu ostatniego tygodnia wojska rosyjskie zmniejszyły intensywność prób szturmowych na kierunku charkowskim. Wpłynęły na to straty przeciwnika spowodowane działaniami Sił Obronnych Ukrainy, a także pogorszenie warunków pogodowych.

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