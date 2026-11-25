Okazało się, gdzie w Kijowie rosyjscy terroryści trafili wieczorem 25 listopada. W dzielnicy Desniańska odnotowano trafienie w budynki na terenie strefy przemysłowej.

O skutkach ostrzału poinformował burmistrz stolicy Witalij Kliczko.

„W dzielnicy Desnianskiej odnotowano trafienie w budynek na terenie strefy przemysłowej. Służby ratownicze są w drodze na miejsce. Również w dzielnicy Desnianskiej, według wstępnych informacji, odnotowano trafienie w kolejny budynek niemieszkalny. Istnieją doniesienia o zniszczeniach oraz o tym, że mogą być ofiary. Sprawdzamy te informacje” – poinformował Kliczko.

Kanały Telegramu donoszą o trafieniu w centrum handlowe.

Przypomnijmy, że późnym wieczorem 25 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Kijów. Na lewym brzegu rozległo się osiem potężnych wybuchów.

O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała w stanie zagrożenia przez prawie 60 minut.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.



24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

Czytaj nas na