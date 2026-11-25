Стало відомо, куди у Києві влучили російські терористи ввечері 25 листопада. У Деснянському районі зафіксоване влучання у будівлі на території промзони.

Про результати обстрілу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Деснянському районі влучання в будівлю на території промзони. Екстрені служби прямують на місце. Також у Деснянському районі, попередньо, влучання в іще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. Інформацію уточнюємо», — проінформував Кличко.

Телеграм-канали повідомляють про влучання у Торговий центр.

Нагадаємо, що пізно ввечері 25 листопада російські окупанти вдарили по Києву. На лівому березі пролунало вісім потужних вибухів.

Станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.



24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

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