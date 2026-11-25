Стало известно, куда в Киеве попали снаряды российских террористов вечером 25 ноября. В Деснянском районе зафиксировано попадание в здания на территории промзоны.

О результатах обстрела сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Деснянском районе зафиксировано попадание в здание на территории промзоны. Экстренные службы направляются на место. Также в Деснянском районе, по предварительным данным, зафиксировано попадание в ещё одно нежилое здание. Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие. Информацию уточняем», — сообщил Кличко.

Телеграм-каналы сообщают о попадании в торговый центр.

Напомним, что поздно вечером 25 ноября российские оккупанты нанесли удар по Киеву. На левом берегу прогремело восемь мощных взрывов.

По состоянию на 05:47 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Столица находилась под сигналом опасности почти 60 минут.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.



24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

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