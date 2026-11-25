Российские ракеты поразили нежилые здания в Деснянском районе Киева, возможно, торговый центр
Стало известно, куда в Киеве попали снаряды российских террористов вечером 25 ноября. В Деснянском районе зафиксировано попадание в здания на территории промзоны.
О результатах обстрела сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В Деснянском районе зафиксировано попадание в здание на территории промзоны. Экстренные службы направляются на место. Также в Деснянском районе, по предварительным данным, зафиксировано попадание в ещё одно нежилое здание. Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие. Информацию уточняем», — сообщил Кличко.
Телеграм-каналы сообщают о попадании в торговый центр.
Напомним, что поздно вечером 25 ноября российские оккупанты нанесли удар по Киеву. На левом берегу прогремело восемь мощных взрывов.
По состоянию на 05:47 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Столица находилась под сигналом опасности почти 60 минут.
Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.
24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.