26 listopada oddziały Grupy Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ustanowiły absolutny dzienny rekord pod względem liczby zlikwidowanych żołnierzy wroga. W ciągu jednej doby ukraińskie siły zbrojne zaatakowały 845 rosyjskich okupantów, z których 221 zostało zlikwidowanych. Łącznie oddziały SBS trafiły 2431 celów.

Zgodnie z podanymi danymi wśród trafionych celów znalazło się:

845 żołnierzy, z czego 221 zlikwidowano;

67 punktów startowych dronów;

23 urządzenia do walki radioelektronicznej oraz stacje radarowe;

158 pojazdów, sprzętu specjalistycznego i inżynieryjnego;

1 czołg i 2 bojowe pojazdy opancerzone;

2 systemy artyleryjskie i 1 moździerz;

24 magazyny;

695 schronów i okopów;

320 wrogich dronów typu „helikopter”, „skrzydło”, „Shahed” i „Gerbera”.

Ile celów zniszczono od początku listopada

W okresie od 1 do 26 listopada oddziały grupy SBS zniszczyły łącznie 53 248 celów wroga.

W tym 16 678 to żołnierze armii rosyjskiej.

Informację tę podał kanał Telegram Sił Systemów Bezzałogowych.



Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy ustanowiły nowy dzienny rekord w niszczeniu okupantów.

W ciągu doby 22 listopada ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat wroga.