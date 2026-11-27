SBS zlikwidowało w ciągu doby ponad 800 rosyjskich żołnierzy, a 221 okupantów zostało zabitych
26 listopada oddziały Grupy Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ustanowiły absolutny dzienny rekord pod względem liczby zlikwidowanych żołnierzy wroga. W ciągu jednej doby ukraińskie siły zbrojne zaatakowały 845 rosyjskich okupantów, z których 221 zostało zlikwidowanych. Łącznie oddziały SBS trafiły 2431 celów.
Zgodnie z podanymi danymi wśród trafionych celów znalazło się:
845 żołnierzy, z czego 221 zlikwidowano;
67 punktów startowych dronów;
23 urządzenia do walki radioelektronicznej oraz stacje radarowe;
158 pojazdów, sprzętu specjalistycznego i inżynieryjnego;
1 czołg i 2 bojowe pojazdy opancerzone;
2 systemy artyleryjskie i 1 moździerz;
24 magazyny;
695 schronów i okopów;
320 wrogich dronów typu „helikopter”, „skrzydło”, „Shahed” i „Gerbera”.
Ile celów zniszczono od początku listopada
W okresie od 1 do 26 listopada oddziały grupy SBS zniszczyły łącznie 53 248 celów wroga.
W tym 16 678 to żołnierze armii rosyjskiej.
Informację tę podał kanał Telegram Sił Systemów Bezzałogowych.
Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy ustanowiły nowy dzienny rekord w niszczeniu okupantów.
W ciągu doby 22 listopada ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat wroga.