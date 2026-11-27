26 ноября подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) установили абсолютный суточный рекорд по количеству пораженного личного состава противника. За сутки украинские военные поразили 845 российских оккупантов, из которых 221 был ликвидирован. Всего подразделения СБС поразили 2431 цель.

Согласно приведенным данным, среди пораженных целей:

845 единиц личного состава, из них 221 ликвидировано;

67 точек взлета беспилотников;

23 средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции;

158 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники;

1 танк и 2 боевые бронированные машины;

2 артиллерийские системы и 1 миномет;

24 склада;

695 укрытий и блиндажей;

320 вражеских беспилотников типов «коптер», «крыло», «Шахед» и «Гербера».

Сколько целей было поражено с начала ноября

За период с 1 по 26 ноября подразделения группировки СБС поразили в общей сложности 53 248 целей противника.

Из них 16 678 — военнослужащие российской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил беспилотных систем.



Силы беспилотных систем ВСУ установили новый суточный рекорд по поражению оккупантов.

За сутки 22 ноября украинские защитники ликвидировали ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.