Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с Украиной и Россией о введении девятого локального перемирия на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Переговоры начались после очередной потери станцией внешнего электроснабжения, из-за чего она уже в 28-й раз была вынуждена перейти на аварийные дизельные генераторы.

«МАГАТЭ ведет переговоры с Российской Федерацией и Украиной о девятом локальном прекращении огня на ЗАЭС после очередного отключения внешнего электроснабжения», — говорится в заявлении.

Подключение станции к единственной оставшейся внешней линии электропередачи, линии «Феросплавная-1» напряжением 330 кВ, как отмечается, «было прервано 25 ноября в 05:28 по местному времени, предположительно из-за военных действий». «В 28-й раз за время конфликта ЗАЭС использует аварийные дизель-генераторы для обеспечения основных функций ядерной безопасности», — указали в МАГАТЭ.

«Мы вновь столкнулись с отключением внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Постоянная зависимость от единственной линии электропередачи, а также расположение станции на линии фронта активной зоны боевых действий приводят к крайне нестабильному внешнему электроснабжению», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщали в «Энергоатоме», 25 ноября в 04:28 в результате обстрела российскими войсками на правом берегу Днепра, в 13 км от подстанции «Феросплавная», отключилась линия электропередачи 330 кВ «Феросплавная-1». В настоящее время собственные потребности станции обеспечиваются за счет резервных дизель-генераторов.

Систематические повреждения энергетической инфраструктуры вблизи ЗАЭС из-за российских обстрелов усиливают риски ядерной аварии, подчеркнули в «Энергоатоме».

Об этом говорится в заявлении организации в X от 26 ноября.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

Напомним, что Украина обсудит с МАГАТЭ деоккупацию Запорожской АЭС и усиление безопасности.

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