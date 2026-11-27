27 ноября российские войска нанесли удар по Днепру с помощью ударного беспилотника. В результате вражеского удара возник пожар; также известно об одном раненом.

По его данным, в результате вражеской атаки загорелся частный дом. Уточнение информации о пострадавших продолжается.

Позже Ганжа добавил, что в Днепре в результате вражеской атаки была ранена пожилая женщина.

«74-летняя женщина получила ранения в результате утренней вражеской атаки на Днепр. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», — написал он.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

Напомним, что российский дрон разрушил квартиру в десятиэтажном доме в Днепре.

В Днепре сотрудник Национальной гвардии попал в смертельную аварию: ГБР начало расследование.

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