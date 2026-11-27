27 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Dniepr za pomocą drona bojowego. W wyniku ataku wroga wybuchł pożar; wiadomo również o jednej osobie rannej.

Według jego danych w wyniku ataku wroga zapalił się prywatny dom. Trwa weryfikacja informacji dotyczących ofiar.

Później Ganża dodał, że w Dnieprze w wyniku ataku wroga ranna została starsza kobieta.

„74-letnia kobieta odniosła obrażenia w wyniku porannego ataku wroga na Dniepr. Poszkodowana przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Lekarze udzielają jej wszelkiej niezbędnej pomocy” – napisał.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dnieprze, Ołeksandr Ganża.

Przypomnijmy, że rosyjski dron zniszczył mieszkanie w dziesięciopiętrowym budynku w Dnieprze.

W Dnieprze żołnierz Gwardii Narodowej uległ śmiertelnemu wypadkowi: Państwowe Biuro Śledcze wszczęło dochodzenie.

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