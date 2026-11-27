Российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Шевченковском районе Харькова. Впоследствии город атаковал ещё один вражеский беспилотник.

«Враг нанес удар по автозаправке в Шевченковском районе города. Последствия уточняем», — отметил мэр.

Позже Игорь Терехов сообщил об атаке ещё одним российским дроном на Киевский район Харькова. Информация о последствиях второго удара уточняется.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

В ночь на 27 ноября Россия атаковала Украину 155 ударными беспилотниками, в том числе реактивными дронами Shahed. К утру украинские силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство воздушных целей. В то же время зафиксировано почти 30 попаданий, а воздушная атака на момент сообщения еще продолжалась.

Россия атаковала Херсонскую общину, есть погибший и шестеро раненых.

Россия нанесла комбинированные удары по Изюму, есть пострадавшие.

Россияне нанесли по Запорожью почти 700 ударов, есть погибший и раненые.

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